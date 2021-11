Attacco in Niger vicino al confine con il Mali. Nella regione di Tillabéri un gruppo di jihadisti ha ucciso una settantina di militari che appartengono al corpo di autodifesa. La strage è avvenuta martedì ma solo oggi il governo ne ha dato conferma.

"Martedì 2 novembre 2021 intorno alle 9:30 (08:30 GMT) il sindaco del comune di Banibangou in viaggio con una delegazione di cittadini dello stesso comune è caduto in un'imboscata tesa da banditi armati non identificati", si legge in un comunicato stampa del ministero dell'Interno. "Il bilancio provvisorio dell'attentato, avvenuto 11 km a nord del villaggio di Adab Dab, è di 69 morti tra cui il sindaco, e 15 sopravvissuti".

Il governo ha dichiarato un lutto nazionale di 48 ore da venerdì mentre proseguono le ricerche per identificare i responsabili.

