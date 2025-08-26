Almeno 20 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi dell'Esercito israeliano (Idf) a Gaza dall'alba di oggi: lo riporta Al Jazeera, che cita fonti mediche. Il bilancio include sette persone uccise in un'abitazione di Gaza City e sei persone – tra cui alcuni bambini – che si trovavano in una tenda vicino a Khan Yunis, nel sud della Striscia.

E proprio Khan Yunis è stata fortemente colpita nella giornata di ieri da un raid dell’Idf, che ha colpito l’ospedale Nasser causando almeno 20 morti fra cui 5 giornalisti uccisi, oltre a decine di feriti.

(Unioneonline)

