Un nuovo test che rileva la positività al coronavirus tramite il respiro. Lo ha autorizzato la Food and Drug Administration americana.

Il test funziona rilevando nel respiro i composti chimici associati a un’infezione da SarsCov2. Ha un funzionamento simile all’etilometro e fornisce il risultato in circa tre minuti.

Il dispositivo usa una tecnica definita gascromatografia-spettrometria di massa, attraverso cui i composti presenti nell'aria espirata vengono separati e analizzati per rilevare cinque composti organici volatili.

Nei test condotti su circa 2.400 persone, anche asintomatiche, ha dimostrato una sensibilità, cioè la capacità di identificare correttamente i positivi, del 91,2% e una specificità, vale a dire la corretta identificazione dei negativi, del 99,3%.

Dati confermati anche in uno studio successivo realizzato quando era prevalente la variante Omicron. Al momento si prevede che in caso di positività sia necessaria ancora la conferma con tampone molecolare.

"L'autorizzazione di oggi è un altro esempio della rapida innovazione nel campo dei test diagnostici per Covid-19", ha affermato Jeff Shuren, direttore del Center for Devices and Radiological Health della Fda.

