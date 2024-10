Israele ha nuovamente aperto il fuoco contro un posto di osservazione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale.

Lo afferma una fonte dell’Onu, riferendo che due persone sono state ferite. Si tratta di due caschi blu cingalesi, si apprende da fonti d’intelligence del Libano, è uno di loro è in gravi condizioni.

Le forze israeliane hanno colpito la base principale della missione Unifil, guidata dalla Brigata Sassari, a Naqoura, nel Libano medirionale. Al suo interno ci sono una settantina di soldati italiani.

L’esercito israeliano fa sapere che l’incidente «è in fase di indagine e i suoi dettagli sono in fase di esame». «Da poco abbiamo ricevuto un report di danni all’Unifil, due membri della forza di pace Onu sono rimasti feriti, stiamo indagando», ha riferito l’Idf al Times of Israel.

«Una violazione del diritto umanitario internazionale», tuona il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. «I soldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah», ribadisce il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, precisando non ci sono militari italiani feriti e annunciando di aver scritto nuovamente al ministro degli Esteri israeliano. «Quel che sta accadendo è inaccettabile, ci sono prove inequivocabili che sono stati i soldati israeliani a sparare»

Ieri per la prima volta dall’inizio del conflitto Israele ha colpito le basi della missione di peacekeeping, guidata dalla Brigata Sassari e di cui fanno parte 1.200 militari italiani, in gran parte sardi. Lo ha fatto «deliberatamente» provocando una levata di scudi del governo italiano, che ha convocato l’ambasciatore di Tel Aviv a Roma.

Dopo gli attacchi di ieri, durante una riunione tenutasi al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, Unifil ha deciso di trasferire temporaneamente 300 degli oltre 10mila peacekeeper schierati in Libano in basi più grandi per motivi di sicurezza.

«I bombardamenti intorno alla base ormai sono quotidiani, quindi chi era all'interno non è stato colto di sorpresa. I livelli di allerta per la sicurezza erano già al massimo», spiega Andrea Tenenti, da anni portavoce della missione delle Nazioni Unite nell'area.

Da giorni Israele chiede ai Caschi blu di allontanarsi per la loro sicurezza. «Nella missione ci sono 10.400 caschi blu provenienti da 50 Paesi. La decisione finale spetta al Consiglio di sicurezza - prosegue - , ma io posso dire che nessuno dei Paesi in questi giorni ha mai pensato ad andare via. Non è una nazione che può dirci cosa fare».

