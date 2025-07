Il bilancio delle vittime delle alluvioni in Texas, nel sud degli Stati Uniti, supera gli 80 morti e aumenterà ulteriormente, ipotizzano le autorità locali. Ci sono anche 41 dispersi, e le speranze di trovarli vivi si affievoliscono sempre più.

Una strage di bambini, colpito infatti il Camp Mystic, un centro estivo di bambine, almeno 28 delle quali sono morte. E alcune mancano ancora all’appello.

Donald Trump ha annunciato che "probabilmente" visiterà il luogo dell'alluvione venerdì. «Questo è un disastro come non ne abbiamo visti negli ultimi 100 anni, ed è semplicemente orribile vedere cosa sta succedendo», ha detto ai giornalisti dal New Jersey prima di salire sul suo aereo di ritorno per Washington. Il presidente degli Stati Uniti ha anche negato qualsiasi collegamento tra i tagli al bilancio del Servizio Meteorologico Nazionale e l'elevato numero di vittime.

Durante il fine settimana, i residenti si sono lamentati di non essere stati avvisati con sufficiente anticipo del rischio di inondazioni. La sola contea di Kerr, la più colpita, ha per ora registrato 68 morti, "40 adulti e 28 bambini", ha dichiarato lo sceriffo della contea Larry Lethia in una conferenza stampa.

Oltre ai decessi registrati in questa contea, dieci decessi sono stati segnalati nelle contee limitrofe, ha annunciato il governatore del Texas Greg Abbott. «In tutto lo stato, nelle zone colpite dall'alluvione, abbiamo identificato 41 persone disperse», ha dichiarato, aggiungendo che il numero effettivo è probabilmente più alto poiché molti turisti erano in campeggio nella regione durante il lungo fine settimana. «Vedremo il bilancio delle vittime aumentare oggi e domani», con il recupero dei corpi, ha avvertito il direttore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas, il colonnello Freeman Martin.

Queste inondazioni improvvise sono state causate dalle piogge torrenziali che hanno colpito la parte centrale dello stato venerdì mattina, giorno della festa dell'Indipendenza americana, e che hanno fatto salire il livello del fiume Guadalupe di otto metri in soli 45 minuti. Sono caduti improvvisamente quasi 300 millimetri di pioggia all'ora, un terzo della media annuale delle precipitazioni.

L’eroe

E in questa tragedia non manca “l’eroe americano”, acclamato sui social e dalla stampa. Si chiama Scott Ruskan, ha 27 anni ed è membro della Guardia Costiera e responsabile del triage a Camp Mystic. Ha contribuito a salvare 165 persone, secondo un funzionario del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS). «È un eroe americano il cui coraggio altruistico incarna lo spirito e la missione della Guardia Costiera degli Stati Uniti», ha dichiarato il Dhs.

Era alla prima missione di salvataggio in carriera e lui, parlando al New York Post, ha minimizzato i suoi sforzi: «Onestamente, sono principalmente un uomo. Sto solo facendo un lavoro. Questo è ciò per cui mi sono impegnato, e penso che qualsiasi soccorritore subacqueo della Guardia Costiera, qualsiasi pilota della Guardia Costiera, meccanico di volo, chiunque sia, avrebbe fatto esattamente la stessa cosa nella nostra situazione».

