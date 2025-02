«Saremo sempre pronti a far parte di un governo che voglia realizzare la volontà del popolo»: lo dice Alice Weidel, leader dell'ultradestra di Afd, intervenuta di fronte ai militanti del partito subito dopo la pubblicazione dei primi dati sulle elezioni. «Abbiamo fatto una straordinaria campagna elettorale. È stato bello. Siamo il solo partito che ha raddoppiato i consensi rispetto all'ultima volta. Volevano dimezzarci è accaduto il contrario», ha aggiunto.

«La volontà degli elettori è chiara, la gente vuole una coalizione tra Afd e Cdu-Csu», aggiunge Weidel al secondo canale tedesco. Secondo la leader di Afd, i conservatori non potranno mantenere le loro promesse elettorali se decideranno di allearsi con i socialdemocratici o con i verdi. Tuttavia, Weidel è scettica sul fatto che Merz possa accogliere l'invito di Afd: ma se non si modifica la politica sin qui seguita, «Afd sarà nei prossimi anni la più forte forza politica in Germania», aggiunge.

