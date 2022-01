Durante un agguato portato a termine per le strade di Hayatabad, sobborgo di Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco uccidendo un prete cristiano.

"William Siraj – ha confermato la polizia locale – è stato colpito da due proiettili all'addome ed è morto sul colpo". Un altro sacerdote invece è rimasto ferito e, soccorso, è stato trasportato in ospedale dove non versa in pericolo di vita.

Al momento non è giunta alcuna rivendicazione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata