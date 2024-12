Omicidio a Manhattan, nel cuore di New York: il ceo del colosso assicurativo sanitario UnitedHealthcare, il 50enne Brian Thompson, è stato colpito a morte al petto mentre si dirigeva a piedi all'hotel Hilton per partecipare ad una conferenza della società.

Il killer, che indossava una giacca color crema, una mascherina nera e uno zaino grigio, lo stava aspettando. Il delitto è un «attacco premeditato, pianificato e mirato», ha detto la polizia di New York in una conferenza stampa: l’assassino ha atteso la vittima per circa dieci minuti, l'ha avvicinata da dietro e ha sparato diversi colpi a una distanza di sei metri, almeno uno alla schiena e uno al polpaccio destro. Poi è fuggito armato verso est sulla Sixth Avenue, forse in bici, direzione Central Park.

«Le nostre prime indagini rivelano che non si è trattato di un atto di violenza a caso. È stato un omicidio mirato», ha dichiarato il sindaco di New York, Eric Adams. Intanto, la polizia ha diffuso le immagini del killer e offerto una ricompensa di 10.000 dollari a chiunque sia in grado di fornire informazioni.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata