Disastro aereo in Cina.

Un Boeing 737 di China Eastern si è schiantato nella provincia meridionale del Guanxi.

A bordo del velivolo, fanno sapere i media ufficiali cinesi, c’erano 132 persone, tra cui nove membri dell’equipaggio: tra di loro nessuno straniero.

Secondo le ultime notizie, sarebbero tutti morti i passeggeri e i membri dell’equipaggio.

L'aereo, partito da Kunming e diretto a Guangzhou, ha avuto un "incidente" nella regione del Guangxi, nel sud della Cina, cadendo in una zona montuosa coperta da foreste nella contea di Teng e provocando un vasto incendio. Sui social media in mandarino sono state diffuse le immagini delle fiamme riprese da lontano. Un’inchiesta accerterà le cause della tragedia, potrebbero essere imputabili a un guasto o a un atto volontario del pilota.

Quel che è certo è che il volo MU-5735 si trovava a un’altitudine di 8.869 metri e alla velocità di 845 km/h dopo il decollo dall'aeroporto di Kunming Changshui, alle 13:15. L'aereo ha all'improvviso perso quota alle 14:19, mentre il segnale radar è sparito alle 14:21.

Il presidente Xi Jinping si è detto “sconvolto” per l’incidente e ha richiesto “tutti gli sforzi possibili per organizzare la ricerca e il salvataggio, gestire adeguatamente le conseguenze, rafforzare le indagini sui potenziali rischi per la sicurezza nell’aviazione civile”.

A Xi Jinping è giunto anche il cordoglio di Sergio Mattarella: “Ho appreso con grande tristezza la notizia dello schianto sulle montagne del Guangxi del volo China Eastern 5735. Mentre sono in corso i soccorsi, desidero porgere a Lei, signor Presidente, e all'amico popolo cinese le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e le espressioni del sincero e partecipe cordoglio degli italiani tutti e mio personale”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata