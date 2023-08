Il 26 agosto 1910 nasce a Skopje, in Macedonia, Madre Teresa di Calcutta.

Figlia di una famiglia benestante, già dall'età di 10 anni si avvicina alle attività della parrocchia del suo paese.

Nel 1928, a 18 anni, decide di prendere i voti entrando nelle Suore di Loreto: qui assume il nome di Madre Teresa, ispirandosi a santa Teresa di Lisieux.

Colpita dalla povertà assoluta in cui si trovavano le periferie di Calcutta, decide di mettersi al servizio dei più poveri, fondando qualche tempo dopo la congregazione religiosa delle Missionarie della carità.

Per la sua attività in favore dei bisognosi, Madre Teresa diventa un personaggio molto conosciuto e nel 1979 ottiene il Premio Nobel per la Pace. Tra le motivazioni viene indicato il suo impegno per i più poveri e il suo rispetto per "il valore e la dignità di ogni singola persona".

Muore a Calcutta, dove è sepolta, il 5 settembre 1997.

È stata proclamata beata da papa Giovanni Paolo II il 19 ottobre 2003 e santa da papa Francesco il 4 settembre 2016.

