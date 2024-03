Il 24 marzo 1940, per la prima volta, Papa Pio XII impartisce la benedizione apostolica via radio. La formula consueta dell’indulgenza plenaria viene trasmessa dalla radio Vaticana, dall'Eiar e dalle radio estere collegate.

Il pontefice fa il suo annuncio in occasione della Pasqua, dopo la celebrazione della messa, rivolgendosi non solo alle circa 150mila persone presenti in piazza San Pietro ma anche a tutti coloro che sono collegati via radio.

La novità è contenuta proprio nella frase che viene modificata con la benedizione che si intende non solo “hic praesentibus”, ma anche “iis qui vocem Ipsius benedicentis ope radiophonica pie perceperunt”.

Per poter ricevere l’indulgenza i fedeli devono trovarsi in particolari condizioni relative a confessione e comunione.

