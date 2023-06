È il 17 giugno 1885 quando al porto di New York attracca il piroscafo francese Isère. A bordo trasporta varie casse che contengono i pezzi per comporre la Statua della Libertà. Oltre 200mila persone accorrono per vedere l’arrivo dell’imbarcazione anche se in generale l’avvenimento non suscita grande consenso.

L’assemblaggio non sarà immediato ma comincerà l’anno successivo.

L’opera, il cui nome per esteso è “Libertà che illumina il mondo”, è stata donata dalla Francia al popolo americano ed è stata realizzata da Frédéric-Auguste Bartholdi, con la collaborazione di Gustave Eiffel.

Tutt’oggi rappresenta uno dei simboli della cultura degli Usa. Raffigura una sorta di personificazione della libertà, ha una lunga tocca e tiene fra le mani una fiaccola e una tavola con la data della Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America.

