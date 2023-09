Ricorre oggi, 10 settembre, il World Suicide Prevention Day, la Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio, riconosciuta a livello internazionale a partire del 2003.

L’occasione è quella di sensibilizzare le persone sulla prevenzione del triste fenomeno che, in base ai dati, colpisce in modo particolare gli uomini. Si calcola che il suicidio sia tra le prime 20 cause di morte per persone di tutte le età e la terza causa di morte tra i ragazzi di età compresa fra i 15 e i 19 anni. È responsabile, ogni anno, di oltre 800.000 decessi: uno ogni 40 secondi. In Italia si registrano ogni anno circa 4.000 morti per suicidio.

La giornata è promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità insieme alla Federazione mondiale per la salute mentale e all'Associazione Internazionale per la Prevenzione al Suicidio.

Simbolo di questa ricorrenza è il fiocco arancione.

(Unioneonline/s.s.)

