Una foto da famiglia quasi normale, ritratta in un contesto informale e lontano da ogni traccia di cerimoniale reale, per celebrare i 15 anni di matrimonio.

È quella che il principe William d’Inghilterra e la moglie Kate hanno affidato ai loro profili social nella giornata di oggi e che è stata diffusa ai media da Kensington Palace.

L'immagine suggella la ricorrenza del 19 aprile 2011, data in cui William e Kate si sposarono nell'abbazia di Westminster in grande stile sotto gli occhi delle telecamere di mezzo mondo in quello che fu definito il secondo Royal Wedding "del secolo" (sulla scia del precedente, meno fortunato, di Carlo e Diana).

L'erede al trono e la consorte vi compaiono con i tre figli, George, Charlotte e Louis, tutti stesi sul prato, sorridenti e a piedi nudi, con accanto anche il cane di famiglia.

La foto è stata scattata durante una vacanza fatte nelle feste di Pasqua in Cornovaglia, all'estremo sud-ovest dell'Inghilterra, dal noto fotografo Matt Porteous. Lo scatto è accompagnato da un emoji a forma di cuore e dalla didascalia “Celebrando 15 anni di matrimonio”. Si tratta di un richiamo anche alla speranza di una sorta di rinascita, dopo il periodo difficile legato alla dura battaglia di Kate contro il cancro.

(Unioneonline)

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