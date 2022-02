I genitori erano volati da Battipaglia (Salerno) a New York per festeggiare il 18esimo compleanno del figlio, Claudio Mandia, che nella Grande Mela si era trasferito per studiare in un college privato subito dopo il diploma.

Ma i due, imprenditori del settore export alimentare, hanno fatto appena in tempo a vederlo una volta prima di apprendere la tragica notizia.

Claudio è inspiegabilmente morto, il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra giovedì e venerdì. I suoi compagni di stanza lo hanno trovato nel letto, privo di vita. Sono stati loro ad allertare gli stessi genitori del ragazzo e i soccorritori, che nulla hanno potuto per salvare la vita al giovane che l’indomani avrebbe compiuto 18 anni.

Le ultime ore prima della tragedia, secondo una prima sommaria ricostruzione, si sono svolte così: Claudio prima ha incontrato i familiari, poi ha passato la serata con gli amici per festeggiare l’arrivo imminente della maggiore età.

Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte del giovane, la notizia è uno choc per la cittadina campana.

"Una tragedia immane che ci lascia impietriti”, afferma il sindaco Cecilia Farnese. "In queste ore in tanti lo stanno ricordando come un ragazzo solare e vivace. Una tragedia del genere colpisce tutti. Pensare che aveva una vita davanti e tante prospettive e poi dover accettare che sia finito tutto in questo modo è tremendo. La mia vicinanza umana a tutta la famiglia e all'intera comunità".

