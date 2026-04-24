Weekend della Liberazione con sale e bel tempo. L'anticiclone africano regalerà infatti giornate dal sapore pre-estivo, con temperature massime che schizzeranno a ben 10° oltre la media del periodo.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che vivremo un fine settimana lungo all'insegna dell'alta pressione, del sole e di un caldo moderato.

L'Italia sarà dunque interamente baciata da un sole amabile, l'unica vera raccomandazione è per chi sta già sognando il primo bagno di stagione: i tuffi in mare sono sconsigliati o, al limite, devono essere brevissimi. «Non fatevi ingannare dall'aria calda: l’acqua conserva un'inerzia termica notevole e si trova ancora a temperature di fine inverno», sottolinea Tedici. In Sardegna (versante tirrenico) la temperature dell'acqua si aggirerà sui 18°, nel Mar Ligure e Mar Tirreno 17°, nel Mare Adriatico centro-settentrionale: 15°. «Sono temperature che fanno venire i brividi anche ai più impavidi, e probabilmente metterebbero a dura prova persino i turisti nordeuropei, pur abituati a mari sotto i 10-14°C», commenta l’esperto.

Per quanto riguarda la prossima settimana, quella che ci traghetterà verso il Ponte del Primo Maggiom, al momento, la situazione è dominata dall'incertezza, ma è molto probabile che non avremo un tempo splendido come quello previsto in questo weekend della Liberazione.

Le temperature sono destinate a scendere e assisteremo a un ritorno di condizioni più instabili.

(Unioneonline)

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