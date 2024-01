«Un incontro molto costruttivo con Giorgia Meloni. Abbiamo discusso del prossimo Consiglio europeo e della presidenza italiana del G7. La nostra buona collaborazione ha portato alla revisione del piano Next Generation Eu con 1,2 miliardi di euro per gli investimenti nella prevenzione delle alluvioni. Non vedo l'ora di continuare a lavorare insieme».

Questa la sintesi fatta su X dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo l'incontro a Forlì con la presidente del Consiglio.

Nel faccia a faccia tra le due leader è stata ribadita la disponibilità europea a sostenere il rilancio dei territori alluvionati grazie a una revisione del Pnrr - che consentirà all'Italia di investire 1,2 miliardi in particolare sulla difesa idraulica e il ripristino di viabilità e infrastrutture.

Il Pnrr rivisto dal governo Meloni è stato commentato con favore dalla stessa Von der Leyen perché – ha detto – «l'Italia è assolutamente in linea con la tabella di marcia: metà dei fondi è stata già erogata e questa è una bellissima notizia».

Dal canto proprio, la presidente della Commissione ha assicurato che l’Ue «aiuterà i territori feriti a rimettersi in piedi e ad essere più resilienti».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata