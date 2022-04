Sono 61.555 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 64.951. Le vittime sono invece 133, in calo rispetto alle 149 di ieri.

Con 397.482 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 438.375), il tasso di positività è al 15,5%, in aumento rispetto al 14,8% di ieri.

Stabile la situazione nelle terapie intensive, dove si trovano 419 pazienti, 1 in meno rispetto al dato di ieri con 49 ingressi giornalieri. In calo i ricoverati in area medica, che tornano sotto quota 10mila: sono 9.980, ovvero 95 in meno rispetto a ieri.

Sono 1.218.924 le persone attualmente positive al Covid, 8.738 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 15.595.302 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 161.469. I dimessi e i guariti sono 14.214.909, con un incremento di 70.895 rispetto a ieri.

