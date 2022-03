Sono 54.230 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 48.483. Le vittime sono invece 136 (ieri erano state 156).

Con oltre 453mila tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività è al 12%, in lieve aumento rispetto all'11,7% di ieri.

Per quanto riguarda gli ospedali, sono 546 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 48. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.414, ovvero 161 in meno rispetto a ieri.

I dimessi e i guariti sono 12.086.850, con un incremento di 85.787 rispetto a ieri.

Scende sotto il milione il numero di persone attualmente positive al Covid in Italia: sono esattamente 971.155 (-30.767 nelle ultime 24 ore): un dato simile non si registrava dall'inizio dell'anno.

Da inizio emergenza, sono 13.214.498 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia mentre i morti totali salgono a 156.493.

