Sono 41.500 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 36.429. Le vittime sono invece 185, contro le 214 di ieri.

Con 431.312 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 415.288), il tasso di positività è al 9,6%, in salita rispetto all'8,8% di ieri.

Cala ancora la pressione sugli ospedali. In terapia intensiva sono ricoverati 654 pazienti, 27 in meno rispetto a ieri con 52 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.599, 355 in meno rispetto al bollettino di ieri.

Sono 12.910.506 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.041.462, in calo di 20.148 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.399. I dimessi e i guariti sono 11.713.645, con un incremento di 62.551 rispetto a ieri.

