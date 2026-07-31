l’emergenza
31 luglio 2026 alle 20:05aggiornato il 31 luglio 2026 alle 20:28
Violenta scossa di terremoto a NapoliSecondi i primi dati la magnitudo sarebbe fra 3.7 e 4.2
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Violenta scossa di terremoto poco prima delle 20 a Napoli.
I dati preliminari segnalano una magnitudo fra tra 3.7 e 4.2.
Da Pizzofalcone a Fuorigrotta si segnalano casi di interruzione di corrente. In tanti - a causa dello spavento - sono scesi in strada.
- Notizia in aggiornamento –
(Unioneonline)
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