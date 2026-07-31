Violenta scossa di terremoto poco prima delle 20 a Napoli.

I dati preliminari segnalano una magnitudo fra  tra 3.7 e 4.2.

Da Pizzofalcone a Fuorigrotta si segnalano casi di interruzione di corrente. In tanti - a causa dello spavento - sono scesi in strada.

- Notizia in aggiornamento – 

(Unioneonline)

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