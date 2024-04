«Giovedì 11 Aprile mi sono recata alla ASL di Capena per fare il cambio del medico. Verso le 15:20 sono andata via e mentre facevo retromarcia per uscire dal parcheggio con una Fiat Grande Punto rossa, una macchina nera tipo suv che aveva appena svoltato dalla Tiberina ha rallentato per farmi finire la manovra. Immettendomi nella corsia, l’uomo alla guida dell’auto nera mi ha fissata e brutalmente derubata. Scrivo questo post per chiedervi aiuto, lo sto cercando per farmi restituire il cuore che mi ha strappato via dal petto».

Questo l’appello social lanciato da Valentina, 37enne originaria di Carbonia, ma residente a Roma, nel tentativo di ritrovare l’uomo sconosciuto incrociato per caso nei giorni scorsi con cui, spiega, «è scattato un vero e proprio colpo di fulmine».

La vicenda è riferita dal Messaggero, che ha scovato il post della 37enne su alcune pagine Facebook della zona. E subito, dopo la pubblicazione, gli utenti del web, colpiti dalla storia romantica, si sono mobilitati, dando il via a una sorta di tam tam social per aiutare Valentina a rintracciare il suo misterioso “ladro di sguardi”.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata