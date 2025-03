Sono stati ritrovati e soccorsi i tre sciatori travolti dalla valanga staccatasi da Forcella Giau, lato ovest nel territorio di San Vito di Cadore a quota 2.300. A dare l'allarme intorno alle 13 il quarto scialpinista del gruppo, che ha subito iniziato la ricerca dei compagni.

I tre sono stati identificati dai soccorritori. Uno è cosciente, due sono in gravi condizioni. Sul posto è riuscito ad atterrare l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. La nuvolosità variabile ha impedito l'avvicinamento dell'eliambulanza di Treviso emergenza, attivata anche una terza eliambulanza e l'elicottero dell'Air service center per il trasporto in quota delle squadre.

Sul posto anche le squadre del Soccorso alpino di San Vito di Cadore, Cortina d'Ampezzo, Alleghe-Val Fiorentina, Livinallongo.

