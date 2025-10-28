centenari
28 ottobre 2025 alle 20:18
Un secolo di vita per la nonnina di Sinnai emigrata a ParmaHa compiuto cento anni Angelina Mucelli, festeggiata da 18 tra nipoti e pronipoti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ha compiuto cento anni Angelina Mucelli, nata a Muravera, residente a Parma. Ultima di sei figli, nel 1952, sposò Ugo Pisano, anche lui di Muravera, un brigadiere del Corpo degli agenti di custodia. Con lui affrontò le strade dell’Italia del dopoguerra, prima ad Alghero e poi, dal 1967, a Parma, dove Ugo Pisanodivenne maresciallo e comandante della sezione giudiziaria del carcere.
A cent’anni, Angelina conserva una lucidità straordinaria e soprattutto uno sconfinato amore per il suo paese: Muravera. Per la festa sono arrivati 18 nipoti e pro nipoti dalla Sardegna, da Ivrea e dalla Svezia. Il Comune di Muravera la ricorda in un lungo servizio del suo sito internet.
© Riproduzione riservata