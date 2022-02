La manifestazione no-vax organizzata oggi a Roma alla vigilia dell'entrata in vigore del divieto di ingresso al posto di lavoro per gli over 50 senza Super green pass si sta rivelando, almeno per il momento, un flop.

Praticamente deserto il Circo Massimo mentre solo poche decine di manifestanti, inclusi gli organizzatori, si sono radunate sotto l'Altare della Patria in Piazza Venezia.

Tutto il centro era stato messo sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine con Piazza Venezia, via del Corso e le strade dei palazzi istituzionali presidiate da poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa.

Nei giorni scorsi nelle chat dei no Green pass era stata avanzata l'ipotesi di una "calata” a Roma, con tanto di blocco della circolazione. Al momento il traffico è regolare e per strada ci sono soltanto romani e turisti.

L’ex generale e leader dei gilet arancioni Antonio Pappalardo ha una spiegazione: "Ci hanno bloccato altrimenti saremmo stati milioni in piazza". Lui stesso, dice, è arrivato in Piazza Venezia dopo "essere stato identificato e sequestrato per sette ore a San Cesareo", vicino a Roma. "È stato bloccato anche Nicola Franzoni per sette ore e anche me hanno sequestrato sette ore. Hanno messo sei macchine della polizia per impedire di fare arrivare le persone al Circo Massimo – sostiene - Sarebbero arrivati a milioni ma le persone sono state terrorizzate".

(Unioneonline/D)

