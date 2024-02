Un 58enne è stato ucciso ieri sera a Vercelli. L’omicidio è avvenuto a colpi di coltello.

L’allarme è scattato in via XXVI Aprile, in un appartamento di edilizia popolare al primo piano di un palazzo dove vive la compagna dell’uomo. I primi sospetti sono ricaduti proprio sulla donna, che è stata portata in ospedale per accertamenti.

Da quanto emerso, sarebbe stata sottoposta a fermo e verrà ascoltata oggi stesso dal magistrato.

Sul caso indaga la polizia che ha ascoltato i vicini. La coppia avrebbe avuto un violento litigio.

(Unioneonline/s.s.)

