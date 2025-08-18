Una giovane di 21 anni è rimasta ferita ad Asolo (Treviso) dopo essere stata sbalzata fuori da un'automobile condotta da una coetanea ubriaca. La ragazza era seduta sul montante del finestrino, quando la vettura ha affrontato una rotatoria ad alta velocità. Soccorsa dai passanti, non è in pericolo di vita. Alla conducente è stata ritirata la patente.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata