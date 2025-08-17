Un ragazzo di 15 anni è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio mentre si trovava all'aperto. L'episodio è avvenuto in località Coppo a Crognaleto (Teramo) durante un violento temporale che ha interessato le aree interne dell'Abruzzo.

Il giovane si trovava in compagnia del padre che ha subito allertato il 118. Soccorso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con l'elicottero. Le sue condizioni sono gravissime, la prognosi resta riservata. Sul posto anche le forze dell'ordine. Il giovane si trova in rianimazione.

Il fulmine si è abbattuto non lontano dalla zona di Monte di Mezzo, nei pressi del Lago di Campotosto. Le operazioni di soccorso, condotte dal tecnico del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo a bordo dell'elisoccorso dell'Aquila, sono state rese particolarmente difficili da una violenta grandinata. Il 15enne è stato prima stabilizzato sul posto e poi trasferito all'ospedale del capoluogo.

