Un turista di 42 anni, residente a Roma e in vacanza in Salento, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva con la sua moto la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Basso Salento.

Nella zona si era scatenato un violento temporale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118.

Il fulmine - a quanto viene riferito - lo ha sbalzato dalla sua moto e lo ha folgorato. L'incidente è avvenuto vicino ad una lapide che ricorda un altro decesso avvenuto con le stesse modalità molti anni fa.

