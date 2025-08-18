Violenza sessuale sul traghetto che la riportava a Genova dalla Sardegna.

Lo riporta il Secolo XIX: la vittima, una ragazza di 19 anni, ha raccontato che mentre era a bordo un uomo le ha chiesto aiuto perché aveva difficoltà ad aprire la porta della cabina. Lei si è avvicinata per dare una mano e a quel punto lui l'avrebbe spinta dentro e abusato di lei. Poi se ne è andato lasciandola distesa sul pavimento.

Era notte inoltrata e la nave stava entrando nel mar Ligure. La ragazza ha chiesto aiuto al personale del traghetto, cosa che ha consentito l'attivazione della gestione di situazioni di emergenza a bordo, con l'allertamento delle forze dell'ordine. Allo sbarco, è stata accompagnata immediatamente al pronto soccorso dove è stata sottoposta ad accertamenti che hanno confermato la presenza di segni sulle gambe e sulla schiena compatibili con un abuso.

Poi è stata affidata alla psicologa. Quando però la ragazza si è trovata davanti gli agenti della polizia chiamati dalla direzione ospedaliera non ha voluto sporgere denuncia. Le forze dell'ordine comunque hanno avviato le indagini acquisendo i filmati della sorveglianza a bordo del traghetto, che era in ripartenza.

