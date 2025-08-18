Sarebbe riconducibile a gelosie "social", ma anche a interessi commerciali l'attentato contro l'auto di Francesca "Checca" Sardella, messo in atto ad Avellino da un ventenne che ha esploso cinque colpi di pistola contro l'auto della donna parcheggiata a Rione Mazzini, popolare quartiere del capoluogo.

La donna, che sui social pubblicizza la sua attività, è una venditrice ambulante di hotdog, nei giorni scorsi è stata denunciata per abusivismo dalla Guardia di Finanza di Avellino e il suo chiosco era stato sequestrato.

Ieri sera il giovane si è presentato in Questura ammettendo le sue responsabilità. Da un'auto in corsa ha centrato la Audi Q3 della donna che ha assistito alla sparatoria dal balcone della sua abitazione. È stata la stessa "Regina degli hotdog", come si definisce la tiktoker nei video, a denunciare l'accaduto.

Il giovane è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato e detenzione illegale di arma da fuoco. Indagini sono in corso per individuare altri presunti complici.

(Unioneonline)

