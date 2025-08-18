Sarà aperta dalle 10 alle 20 di oggi e dalle 9 alle 12 di domani la camera ardente allestita per Pippo Baudo al Teatro delle vittorie di Roma. Sarà dunque lo storico teatro, al centro di programmi che hanno fatto la storia della tv, ad accogliere il feretro del celebre conduttore.

Baudo, oggi, sarà di nuovo su quel palcoscenico per un ultimo saluto da parte del pubblico che lo ha tanto amato nel corso della sua sessantennale ed eccezionale carriera.

I funerali - spiega viale Mazzini in una nota – si terranno invece nella sua amata Militello Val di Catania, suo paese di origine, e saranno celebrati il 20 agosto alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria della Stella. Il sindaco Giovanni Burtone ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì, nel giorno della cerimonia.

«Se il feretro dovesse arrivare ore prima del previsto allestiremo una camera ardente all'auditorium di San Domenico», spiega ancora il sindaco Giovanni Burtone. «Ci coordineremo con la questura- afferma il sindaco - per tutti i servizi necessari considerato che ipotizziamo un'enorme affluenza di persone. Faremo montare dei maxischermi fuori dalla chiesa».

«La scelta dei funerali nel suo paese - dice Burtone - è un atto di affetto che Pippo ha voluto dare alla sua città che gli è grata per quello che ha fatto per noi come uomo e come padre. Baudo era il padre di tutta l'Italia perché è stato un uomo importante per la crescita di tutta la nazione».

