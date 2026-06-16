Uccisa dal nipote 17enne, trovato il corpo di Chiara GuerraIn corso il recupero da parte dei Vigili del fuoco
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I Vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, la donna di 53 anni uccisa dal nipote 17enne a San Stino di Livenza (Venezia).
Il cadavere dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malgher, come si era supposto.
Il ritrovamento è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Settesorelle, non lontano da un’aviosuperficie.
Sul posto i carabinieri del Comando di Venezia e il medico legale Antonello Cirnelli, che avrà il compito di eseguire la prima ispezione esterna.
(Unioneonline)