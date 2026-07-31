«Quattro feriti, danni ad alcuni edifici civili e a diverse chiese, e tanta paura dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha interessato l'area dei Campi Flegrei».

Lo dichiara in una nota il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. Si tratta di un primo bilancio provvisorio dopo l’accaduto.

«Le autorità locali – prosegue - sono impegnate a ridurre al minimo i disagi per le famiglie colpite. Ho sentito il prefetto di Napoli e sono in costante contatto con il capo del dipartimento nazionale della Protezione Civile, che ha immediatamente convocato l'Unità di crisi. Stiamo seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione – spiega- e garantendo il pieno coordinamento tra tutte le strutture operative per assicurare assistenza alla popolazione e il monitoraggio del territorio».

A seguito della scossa di terremoto è stata sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea Alta Velocità, per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell'infrastruttura.

(Unioneonline)

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