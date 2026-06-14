Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo a San Stino di Livenza (Venezia).

Il giovane ha confessato durante la notte messo alle strette dal magistrato Carmelo Barbaro della Procura di Pordenone che indaga sul caso. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla Procura dei minori di Trieste.

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari.

(Unioneonline)

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