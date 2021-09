33 fendenti per uccidere suo padre probabilmente nel corso di una lite. Sono ancora poche le informazioni che trapelano sull’omicidio avvenuto ieri a Trieste dove Sherif Wahdan, 25enne egiziano, si è scagliato contro Ashraf Wahdan, di 55 anni.

La vittima, che viveva da tre anni in Italia, lavorava in un pub sul lungomare di Barcola, e viene descritto come una persona tranquilla. Suo figlio, invece, laureatosi in Egitto, era giunto nel nostro Paese da circa un anno. Il giovane è stato portato in carcere dopo essere stato interrogato nell'ambito delle indagini, svolte dalla Polizia e coordinate dal pm Federica Riolino. Dall'interrogatorio, comunque, non sarebbero emerse che generiche tensioni tra il genitore e il figlio.

