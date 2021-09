Omicidio a Trieste.

Questo pomeriggio un giovane di 25 anni di nazionalità egiziana ha ucciso a colpi di coltello il padre, di 55 (inizialmente si era diffusa la notizia che fosse il padre ad aver ucciso il figlio).

Il delitto sarebbe - secondo le poche notizie che sono trapelate - la conclusione di una serie di litigi e di piccoli gesti di violenza che da tempo maturavano nella famiglia.

Secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, condomini dello stesso edificio, in via Stuparich, tra i due si sarebbero verificate diverse liti.

Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile, giunta sul posto insieme con la Polizia scientifica, i carabinieri, il medico legale e gli operatori del 118.

Quando le forze dell'ordine sono arrivate, la vittima era praticamente già morta e la vicenda è sembrata abbastanza chiara: il giovane è stato subito portato in Commissariato.

Ad allertare le forze dell'ordine sono stati proprio i vicini ma anche alcuni passanti, allarmati dalle urla e dagli inequivocabili rumori di una colluttazione, provenienti dall'appartamento al secondo piano.

Si tratta del secondo delitto in famiglia in poche ore: a Sarmeola di Rubano, in provincia di Padova, un padre ha ucciso la figlia, che oggi compiva gli anni, poi si è tolto la vita.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata