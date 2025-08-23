Femminicidio a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno.

Una donna di 47 anni – Tina Sgarbini – è stata uccisa dal compagno nella sua abitazione. Da quanto si apprende sarebbe stata strangolata al culmine di una lite.

L’uomo si è poi reso irreperibile e i carabinieri stanno provando a rintracciarlo.

Sono stati i parenti del compagno della donna a rivolgersi ai carabinieri: non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e così si sono rivolti ai militari.

Sotto choc la comunità del paese campano: «Ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina. La conoscevano tutti con il nome di Tina, la signora Assunta, mamma di tre figli di cui uno di 24 anni, avuti da una precedente relazione», il commento del sindaco Martino D’Onofrio. «Non ci sono mai giunte - continua il primo cittadino -

segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto

accaduto».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata