Tragedia familiare nel Varesotto.

Ieri sera un uomo di 40 anni, Davide Paitone, ha ucciso il figlio Daniele di appena sette anni nella sua abitazione a Morazzone.

Lo ha colpito con un fendente alla gola che non gli ha lasciato scampo, poi ha nascosto il corpo del piccolo nell'armadio di casa.

Quindi ha preso la macchina e si è diretto a Gazzada Schianno, sempre nel Varesotto, dove ha tentato di uccidere la ex moglie che era ospite a casa dei suoi genitori utilizzando la stessa arma. L’ha solo ferita, in maniera non grave, per poi darsi alla fuga.

L’uomo, un 40enne pregiudicato ai domiciliari per aver accoltellato un collega, è stato rintracciato all’alba di questa mattina dai carabinieri. Aveva ottenuto la possibilità di trascorrere il Capodanno con il figlio, che questa sera sarebbe dovuto tornare dalla mamma. I due erano in fase di separazione.

Paitone era nella sua abitazione, i militari lo hanno arrestato per poi scoprire il corpo senza vita del bambino all’interno dell’armadio: erano stati i genitori della donna ad avvisare i militari della presenza del nipotino a casa del 40enne.

