Ha ucciso il figlio a coltellate dopo una lite scoppiata tra le mura di casa.

È successo a Castelrotto a Bottanuco (Bergamo). Paomo Coma, 77enne del posto, è stato portato alla caserma dei Carabinieri di Treviglio per essere sentito dal sostituto procuratore. L’arresto ieri sera, per l’omicidio del 54enne Gianbattista Corna. Terminati i rilievi dei militari il corpo della vittima è stato portato via dall'abitazione di via, che non è stata sottoposta a sequestro.

L’anziano non ha opposto resistenza all’arresto: è stato lui stesso a chiamare il 112 dopo quanto accaduto. Tre i fendenti letali, ma si attende ancora il risultato dell’autopsia che arriverà nei prossimi giorni. All'origine del delitto una lite per questioni di droga: il figlio era un tossicodipendente. Prima del delitto i carabinieri, nel primo pomeriggio, erano già intervenuti nella casa per sedare una lite tra i due.

(Unioneonline/v.f.)

