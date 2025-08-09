Tragedia a Mondello, sul litorale di Palermo, dove un giovane si è tuffato dal gommone finendo sull'elica del natante che gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane è morto poco dopo.

Gli amici che erano con lui sull'imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo.

Sono intervenuti la polizia, la guardia di finanza e la capitaneria di porto che hanno affidato il ragazzo ai sanitari del 118.

Le sue condizioni erano però gravissime. Aveva perso molto sangue.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata