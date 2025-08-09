I carabinieri della compagnia di Rimini hanno arrestato, nel corso del pomeriggio, un giovane di 28 anni della provincia di Salerno per il reato di tentato omicidio. È accusato di aver colpito con un paio di forbici un uomo di 88 anni.

Intorno alle ore 15.30, nei pressi del Tempio Malatestiano, nel centro della città, il giovane, a seguito di un breve diverbio con un uomo ottantottenne originario della provincia di Pesaro residente a Santarcangelo, scaturito per futili motivi in corso di accertamento, si è scagliato contro l'anziano colpendolo al torace con un paio di forbici. Subito dopo l'aggressione il giovane è scappato, ma è stato immediatamente rintracciato e fermato da una pattuglia intervenuta, richiamata dai presenti che avevano assistito alla scena.

I militari, successivamente, hanno recuperato l'arma bianca utilizzata e gettata dal ventottenne nei pressi, subito dopo l'episodio. L'anziano è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale "Infermi" di Rimini, in prognosi al momento riservata. L'aggressore invece, dichiarato in stato di arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, è stato portato in carcere.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata