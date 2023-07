Rapita e violentata per due giorni da due uomini. È la denuncia di una 30enne di origini sudamericane a Viterbo, la donna è arrivata ieri pomeriggio all’ospedale Belcolle con i vestiti laceri e in stato di choc.

Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri, cui la trentenne ha raccontato di essere stata ripetutamente picchiata e violentata per due giorni da due uomini in un appartamento del centro storico.

La donna è arrivata in città col treno, una sua amica l’avrebbe dovuta ospitare. Ma fuori dalla stazione ha incontrato i suoi aggressori, che l’hanno convinta a seguirli in una zona più appartata e obbligata a salire su una macchina.

Di lì sarebbe stata portata in un appartamento del centro per 48 ore di violenze continue. Fino a quando, approfittando dell’assenza dei suoi aguzzini, è uscita in strada per chiede aiuto ai passanti.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Comando provinciale, ancora tanti i punti da chiarire nel racconto della trentenne.

