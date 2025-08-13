Tragedia nella notte in Versilia, dove un motociclista è morto durante un inseguimento dei carabinieri.

L’uomo non si era fermato all'alt di una pattuglia del Radiomobile a Forte dei Marmi ed è scappato sul lungomare, verso Marina di Massa. La pattuglia dei carabinieri, secondo le ricostruzioni, avrebbe quindi inseguito il 48enne, originario di Milano, mantenendosi a una certa distanza ma a Marina di Massa, in prossimità della rotonda, l’uomo non avrebbe più governato la moto: anziché girare correttamente intorno alla rotatoria, forse anche per la velocità, è andato a sbattere contro dei pali. L'impatto gli ha causato lesioni e quindi l'arresto cardiaco.

La stessa pattuglia che lo inseguiva ha agito subito con le prime manovre di rianimazione, poi è arrivato il 118 con l'automedica e l'ambulanza della Croce Rossa, ma per lui, nonostante anche il disperato tentativo di trasferimento in ospedale, non c’è stato nulla da fare.

