Sono stati fermati dagli agenti della Polizia locale di Milano i quattro giovanissimi che erano a bordo della vettura rubata che ieri ha investito e ucciso la settantunenne Cecilia De Astis, che stava camminando in via Saponaro a Milano, nel quartiere Gratosoglio.

I quattro erano fuggiti a piedi. Si tratta di tre bambini e una bambina, tutti minori di 14 anni. Sono stati trovati in un campo nomadi e non avevano con loro documenti. L’auto risulta rubata a un ragazzo francese.

Al momento sono in corso le identificazione e le perquisizioni. Alcuni testimoni avevano riferito agli agenti della Polizia locale di aver visto almeno due dei ragazzini, dopo lo schianto, fuggire verso il vicino campo nomadi.

