È stato individuato e recuperato alle ore 2.45 di questa notte dai sommozzatori il corpo privo di vita del bambino di 6 anni, disperso da ieri nelle acque del litorale veneziano di Cavallino Treporti. Era scomparso in spiaggia, con la mamma che lo aveva perso di vista.

Il piccolo era adagiato sul fondale sabbioso, vicino a un frangiflutti a due metri di profondità. Ieri, nel corso delle ricerche, in tantissimi avevano creato una catena umana per cercare disperatamente il bambino perlustrando il tratto di mare a pochi metri dal bagnasciuga, senza esito.

La catena umana per le ricerche del bambino scomparso in spiaggia a Cavallino

Il ritrovamento è stato effettuato grazie alla strumentazione Sonar in dotazione ai sommozzatori dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e la guardia di finanza.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata