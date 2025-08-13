il naufragio
13 agosto 2025 alle 14:30
Si ribalta un barcone carico di migranti al largo di Lampedusa, decine di mortiUna ventina di corpi recuperati, oltre 70 superstiti, operazioni di soccorso molto complicate
Un barchino carico di migranti si è ribaltato al largo di Lampedusa.
Decine le vittime: secondo un primo bilancio almeno 20 i cadaveri recuperati finora.
Ci sarebbero anche tra i 70 e gli 80 superstiti, secondo le prime informazioni. Ma le operazioni di soccorso, molto complesse, vanno avanti.
I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto intorno alle 16.
