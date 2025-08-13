Un barchino carico di migranti si è ribaltato al largo di Lampedusa.

Decine le vittime: secondo un primo bilancio almeno 20 i cadaveri recuperati finora.

Ci sarebbero anche tra i 70 e gli 80 superstiti, secondo le prime informazioni. Ma le operazioni di soccorso, molto complesse, vanno avanti.

I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto intorno alle 16.

