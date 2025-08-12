La situazione incendi al Vesuvio sta migliorando ma il dispositivo attivato nei giorni scorsi non verrà mutato. Lo ha assicurato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, parlando con i giornalisti al termine dei lavori del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al momento i fronti aperti sono ancora tre.

Il dispositivo di contrasto degli ultimi giorni non sarà mutato «perché laddove il fuoco è stato spento deve iniziare l'azione di bonifica, immediata, che evita il propagarsi del fuoco nelle ore successive», ha spiegato il prefetto. Il primo obiettivo è stato quello, ha aggiunto ancora di Bari della tutela dei centri abitati: è stata possibile anche con la realizzazione delle piste tagliafuoco.

«Colgo di nuovo l'occasione per ringraziare quelle centinaia di persone che hanno attuato questo dispositivo, che hanno alacremente e che ieri ho definito dei veri eroi», ha concluso.

