Maxi incendio al Vesuvio, situazione in miglioramento ma resta l’allarmeTre i fronti ancora aperti, necessaria anche la bonifica immediata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La situazione incendi al Vesuvio sta migliorando ma il dispositivo attivato nei giorni scorsi non verrà mutato. Lo ha assicurato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, parlando con i giornalisti al termine dei lavori del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al momento i fronti aperti sono ancora tre.
Il dispositivo di contrasto degli ultimi giorni non sarà mutato «perché laddove il fuoco è stato spento deve iniziare l'azione di bonifica, immediata, che evita il propagarsi del fuoco nelle ore successive», ha spiegato il prefetto. Il primo obiettivo è stato quello, ha aggiunto ancora di Bari della tutela dei centri abitati: è stata possibile anche con la realizzazione delle piste tagliafuoco.
«Colgo di nuovo l'occasione per ringraziare quelle centinaia di persone che hanno attuato questo dispositivo, che hanno alacremente e che ieri ho definito dei veri eroi», ha concluso.
(Unioneonline)