Una donna di 54 anni uccisa a coltellate dall'ex coniuge, 57 anni, che prima è scappato e poi si è costituito ai carabinieri di Ceparana, in provincia di La Spezia.

Secondo le prime informazioni, nonostante il divieto di avvicinamento ha raggiunto l'ex moglie in una villa dove la donna prestava servizio come collaboratrice domestica e le ha inferto tre coltellate al fianco, poi è fuggito. Ai fatti avrebbe assistito un testimone, che ha subito chiamato aiuto.

Sul posto i carabinieri della Spezia e l'ambulanza. I paramedici hanno tentato le manovre di rianimazione a più riprese ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

La fuga si è interrotta un’ora dopo a Ceparana dove il 57enne, che nel frattempo si è liberato del coltello usato per il delitto, si è costituito.

(Unioneonline)

