Aveva 77 anni l'uomo alla guida dell'auto che nel pomeriggio di oggi, verso le 18, si è scontrata con uno scooter lungo l'ex statale 35 tra Pavia e Borgarello (Pavia) all'altezza della località Cassinino. Nell'incidente sono morte tre persone: oltre al 77enne conducente della vettura anche l'uomo e la donna che erano in sella alla moto.

Secondo informazioni in attesa di conferma, si tratta di due 47enni che abitavano nel vicino comune di Certosa (Pavia). I due mezzi si sono scontrati frontalmente. L'auto viaggiava verso Borgarello (Pavia), mentre lo scooter procedeva in direzione Pavia. L'impatto è stato molto violento.

L'uomo e la donna che si trovavano sullo scooter sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti sulla riva alberata del Navigliaccio e non nel corso d'acqua come era stato inizialmente comunicato.

I corpi senza vita dei due sono stati recuperati dai vigili del fuoco. Il 77enne è stato rianimato sul posto dagli operatori del 118, ma è morto per le gravissime ferite riportate. La polizia locale di Pavia ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.

(Unioneonline/Fr.Me.)

